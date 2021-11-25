banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
Saldırgan bıçakla nasıl metroya binebildi?
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
WhatsApp fotoğraftan çıkartma hazırlayacak
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Minik Leyla’nın ailesinin avukatı: “Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı”

Leyla Aydemir’in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, karara itiraz ettiklerini belirterek, “Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı” dedi.

Asayiş 25.11.2021, 18:14
Minik Leyla’nın ailesinin avukatı: “Annesi baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı”

Leyla Aydemir’in davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, karara itiraz ettiklerini belirterek, “Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı” dedi.

Ağrı’da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında 7 sanığın beraat edilmesinin ardından Leyla Aydemir’in anne ve babasının avukatı Erdoğan Tunç, beraat kararına itiraz ettiklerini ve Leyla’nın annesi olan Şükran Aydemir’in başından beri şikayetçi olduğunu ve şikayetini davanın hiçbir aşamasında geri çekmediğini belirtti.

“Vicdanları tatmin eden bir karar olmamasından dolayı istinaf kanun yoluna başvurdum”

Avukat Tunç, yerel mahkemenin tüm sanıklar bakımından verdiği beraat kararlarının usul ve esas bakımından hatalı olduğunu söyleyerek, “Öncelikle davanın başından itibaren yanlış bilinen bazı hususlar var. Bu hususlardan ilki anne Şükran Aydemir’in şikayetçi olmadığı yönündeki yanlış bilgidir. Anne baştan beri şikayetçiydi ve davanın hiçbir aşamasında şikayetini geri almadı. Dolayısıyla annenin katılma talebi mahkemece kabul edildiği için, katılan vekili olarak dosyanın bir üst mahkeme olan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf dilekçesini sundum. İkinci bir husus Leyla’nın açlıktan öldüğüne dair algıdır. Adli tıp raporlarından anlaşıldığı üzere Leyla uzun süre aç kalmıştır ancak bu açlık ölümüne neden olacak düzeyde değildir. Ölüm sebebi açlık olmadığı gibi başkaca bir ölüm sebebi de tespit edilememiştir. ATK raporunda ‘mevcut verilerle ölüm sebebi belirlenememiştir’ şeklinde ibare yer almaktadır. Uzun süre suda kaldığından ve ölmeden önce bir süre soğuk bir ortamda tutulduğunun tıbben elde edilmesi muhtemel deliller de elde edilememiştir" dedi.

"İstinaf mahkemesinin vereceği karara göre dosyanın seyri belli olacaktır”

"Yerel mahkemenin tüm sanıklar bakımından verdiği beraat kararları usul ve esas bakımından hatalıdır" diyen Tunç, "Şöyle ki; usul bakımından yerel mahkemenin bölge adliye mahkemesi kararlarına direnme yetkisi yoktur. İstinaf mahkemesi eksik inceleme ile verilen beraat ve mahkumiyet kararının yasaya aykırı olduğunu söyleyip araştırılması gereken noktalara vurgu yaptığı halde yerel mahkeme gerekli araştırma ve incelemeyi yerine getirmeden, beş bentten oluşan üst mahkeme kararının sadece beraat hükmüne ilişkin kısmı yerine getirerek usule aykırı hüküm tesis etmiştir. Esas bakımından hatalı olan noktalardan en önemlisi bozma ilamı sonrasında dosyaya sunduğum ses kayıtları incelenmediği gibi heyet değişikliğinden önce yerel mahkemenin kurduğu birçok ara karardan da vazgeçilmiştir. Hukuk felsefesi ve hukuk tekniğe birçok yönüyle aykırı olan beraat hükümlerinin gerek usul ve yasaya aykırılık taşıması gerekse vicdanları tatmin eden bir karar olmamasından dolayı ayrıntılı bir şekilde istinaf kanun yoluna başvurdum. İlerleyen süreçte istinaf mahkemesinin vereceği karara göre dosyanın seyri belli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7