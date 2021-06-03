Minik Duru’nun ölümünde bilirkişi raporu beklenecek

Mersin’de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan’ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık olarak restoranda çalışan garson dinlenirken, mahkeme hakimi oluşturacak bilirkişi heyetinin dosyaya konu suç yönünden kusur oranlarının tespitini yapmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

Davanın 5. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, 1 tanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi duruşmada sanık olan restoran çalışanı Mehmet Selim Babaoğulları’nı dinledi.

Davaya konu olan işyerinde garsonluk yaptığını söyleyen Babaoğulları, "Önceki savunmalarını tekrar ediyorum. Ben dava konusu olay meydana gelmeden önce iş yeri hekimi Turgay bey ile iş sağlığı güvenliği uzmanı Dilek hanımı tanımıyordum. Dava konusu olay meydana geldikten sonra Fatma hanım bana ’beni Dilek hanım aradı, bazı evraklar varmış, onları alıp sosyal güvenlik müfettişine götür’ dedi. Ben de ertesi gün muhasebecimiz İsmail bey ile görüşecek idim. Bundan dolayı Dilek hanım ile muhasebecimizin yazıhanesinde buluşmaya karar verdik. Akabinde buluştuktan sonra Dilek hanım bana evrakları gösterdi ve bunları imzala dedi. Ben imza atacağım yerde Fatma hanımın ismini görünce imzalamayacağımı söyledim. Ancak Dilek hanım bunlar önemsiz evraklar imzala bir şey olmaz dedi. Ben de bunun üzerine okumadan evrakları imzaladım. Sonradan öğrendiğim kadarıyla imzaladığım bu evraklar saha denetim tutanaklarıymış. Benim suç işleme gibi kastım yoktu" dedi.

Taraf avukatları da kendi aleyhlerine olan savunmaları kabul etmediklerini beyan ettiler.

İddia makamı da alınan beyanlara, dosyaya gelen bilgi ve belgelere bir diyeceğinin olmadığını, kusur durumunun tespiti amacı ile bilirkişi incelemesi yaptırılmasının mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti.

Mahkeme hakimi ise Mersin 6. Asliye Mahkemesine müzekkere yazılarak, dosyayla ilgili onlarda görülen davanın zabıtları ve gerekçeli karar örneğinin mahkemelerine gönderilmesine, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılarak, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi ve bir iş sağlığı güvenliği uzmanından oluşturulacak bilirkişi heyetinin dosyaya konu suç yönünden kusur oranlarının tespitini yapmasını isteyerek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi’ndeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istenmişti.