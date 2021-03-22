Minik Duru, ölüme göz göre göre gitmiş

Duruşmada sanık olarak dinlenen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, olaydan önce işyerine gittiğini, oyuncakların bakımının yapılması gerektiği yönünde tutanak tuttuğunu ve iş yerine tebliği ettiğini söyledi.

Davanın 4. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 6 sanık, Duru Tan'ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile kızları Duygu Tan, taraf avukatları ve davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü. D. ile iş yeri hekimi Turgay K. hakkında 'bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ek iddianamenin kabul edildiğini, 2 sanığın da tutuksuz yargılanacağını bildirdi.

Oyuncakların bakımdan geçirilmesi gerektiği işyerine bildirilmiş

Duruşmada dinlenen sanık Dilek Ü.D., 2019 yılı Mayıs ayında restoranda göreve başladığını söyledi. İşe başladığı ilk dönemde restoranda giderek risk analizi oluşturduğunu belirten Dilek Ü.D., "Oluşturduğum risk analizinde tüm işyerini gezerek yaptığım gözlemler sonucunda mevcut eksikleri ve hataları bu risk analizinde yazdım. Bu rapor bilirkişi raporunda konuya alınmıştır. Ben yine olay tarihinden önce işyerine gittiğimde burada oyun alanındaki mevcut oyuncakların bakımının yapılması gerektiği hususunda gerekli tutanağı tutarak bunu iş yeri çalışın olan M.S.B.'ye tebliğ ettim. Yine belirtmek isterim ki ben bahse konu işyerine her gittiğimde işverene iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterini alması gerektiğini hem şifai olarak hemde tuttuğum tutanaklarda ilettim. Ancak buna rağmen işveren bu defteri almaktan imtina etti. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Yükümlülüklerimi yerine getirdim" dedim.

Tan ailesinin avukatı Güray Göçer ise 6 sanığın da cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Olay soruşturma aşamasındayken işletme sahipleri ve çalışanları, Duru'nun ölümüne neden olan oyun alanındaki helikopterin bozuk olduğunu, bu helikopteri daha önce yaptırdıklarını ancak yeniden bozulması üzerine maliyeti nedeniyle tekrar yaptırmadıklarını söylemişlerdi. Yaşanan olayda işletmeci sanıklar asli kusurludur" şeklinde konuştu.

Mahkeme hakimi, diğer sanıkların yeniden dinlemesi için mahkemeyi erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesindeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istenmişti.