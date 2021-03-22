banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'a çamur yağdı!
İstanbul'a çamur yağdı!
Dolar kuru bugün kaç TL?
Dolar kuru bugün kaç TL?
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!
Bir daha bu hakemi Beşiktaş maçında görmek istemiyoruz!

Minik Duru, ölüme göz göre gitmiş

Mersin’de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan’ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık olarak dinlenen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, olaydan önce işyerine gittiğini, oyuncakların bakımının yapılması gerektiği yönünde tutanak tuttuğunu ve iş yerine tebliği ettiğini söyledi.

Asayiş 22.03.2021, 10:40
1
Minik Duru, ölüme göz göre gitmiş

Mersin’de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan’ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık olarak dinlenen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, olaydan önce işyerine gittiğini, oyuncakların bakımının yapılması gerektiği yönünde tutanak tuttuğunu ve iş yerine tebliği ettiğini söyledi.

Davanın 4. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 6 sanık, Duru Tan’ın babası Zafer ve annesi Nilgün Tan ile kızları Duygu Tan, taraf avukatları ve davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme hakimi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü. D. ile iş yeri hekimi Turgay K. hakkında ’bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ek iddianamenin kabul edildiğini, 2 sanığın da tutuksuz yargılanacağını bildirdi.

Oyuncakların bakımdan geçirilmesi gerektiği işyerine bildirilmiş

Duruşmada dinlenen sanık Dilek Ü.D., 2019 yılı Mayıs ayında restoranda göreve başladığını söyledi. İşe başladığı ilk dönemde restoranda giderek risk analizi oluşturduğunu belirten Dilek Ü.D., "Oluşturduğum risk analizinde tüm işyerini gezerek yaptığım gözlemler sonucunda mevcut eksikleri ve hataları bu risk analizinde yazdım. Bu rapor bilirkişi raporunda konuya alınmıştır. Ben yine olay tarihinden önce işyerine gittiğimde burada oyun alanındaki mevcut oyuncakların bakımının yapılması gerektiği hususunda gerekli tutanağı tutarak bunu iş yeri çalışın olan M.S.B.’ye tebliğ ettim. Yine belirtmek isterim ki ben bahse konu işyerine her gittiğimde işverene iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterini alması gerektiğini hem şifai olarak hemde tuttuğum tutanaklarda ilettim. Ancak buna rağmen işveren bu defteri almaktan imtina etti. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmem. Yükümlülüklerimi yerine getirdim" dedim.

Tan ailesinin avukatı Güray Göçer ise 6 sanığın da cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Olay soruşturma aşamasındayken işletme sahipleri ve çalışanları, Duru’nun ölümüne neden olan oyun alanındaki helikopterin bozuk olduğunu, bu helikopteri daha önce yaptırdıklarını ancak yeniden bozulması üzerine maliyeti nedeniyle tekrar yaptırmadıklarını söylemişlerdi. Yaşanan olayda işletmeci sanıklar asli kusurludur" şeklinde konuştu.

Mahkeme hakimi, diğer sanıkların yeniden dinlemesi için mahkemeyi erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesindeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı. Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde, restoran işletmecisi anne ve oğula, bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 9 yıla kadar hapis cezası, iki restoran çalışanının ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları istenmişti.
Yorumlar (0)
banner422
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 29 64
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 30 59
4. Trabzonspor 30 55
5. Alanyaspor 30 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 30 39
12. Konyaspor 29 36
13. Rizespor 29 34
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Başakşehir 30 30
18. Ankaragücü 29 29
19. Erzurumspor 30 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 29 25
Takımlar O P
1. Giresunspor 27 56
2. Samsunspor 27 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 27 46
8. Tuzlaspor 27 41
9. Bursaspor 27 40
10. Bandırmaspor 27 38
11. Ümraniye 27 37
12. Boluspor 27 32
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 27 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 27 25
17. Ankaraspor 27 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 29 49
6. Tottenham 29 48
7. Liverpool 29 46
8. Everton 28 46
9. Arsenal 29 42
10. Aston Villa 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 29 32
17. Newcastle 29 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 28 66
2. Barcelona 28 62
3. Real Madrid 28 60
4. Sevilla 28 55
5. Real Sociedad 28 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 28 43
8. Granada 28 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 28 34
12. Valencia 28 33
13. Osasuna 28 30
14. Getafe 28 29
15. Cádiz 28 29
16. Real Valladolid 28 27
17. Elche 28 25
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Huesca 28 21