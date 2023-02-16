Minik Ayşegül’e Mehmetçikten özel doğum günü kutlaması

Mehmetçik Kahramanmaraş’ta depremde annesini kaybeden minik Ayşegül’e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremde annesini kaybeden minik Ayşegül’e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Bizler de “İyi ki doğdun Ayşegül” diyerek evladımıza bir daha gözyaşı dökmeyeceği nice güzel yaşlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.