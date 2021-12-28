Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tutuklama sayısı 5’e çıktı

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site yöneticisi Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak savcılığın itirazı sonucu tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 zanlı savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan site yöneticisi Mustafa Elibol ve Süheyla Kurçak adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken olaya ilişkin tutuklananların sayısı 5’e çıktı.

Serbest bırakılmıştılar

Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç. savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken site yöneticisi Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İtirazın ardından tutuklandılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni delillerin ortaya çıkmasının ardından savcılık Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Elibol ile Kurçak, “Kasten yaralanmaya sebep olma” suçundan tutuklandı.

Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde sürüyor.