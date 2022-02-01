Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi, neşeli hali dikkat çekti

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralandıktan sonra sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir dizi operasyon geçiren Asiye Ateş, taburcu olarak döndüğü memleketi Gaziantep’teki yeni evinde ilk kez görüntülendi. Yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çeken minik Asiye, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

Gaziantep’te iki pitbullun saldırısı sonrası ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bir dizi operasyon geçiren 4 yaşındaki Asiye Ateş, dün sabah saatlerinde taburcu edildikten sonra memleketi Gaziantep’e dönmüştü. Memleketi Gaziantep’e dönen minik Asiye ve ailesi, yeni evlerindeki ilk gününde İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu.

Asiye ve ailesi yeni evlerinde ilk kez görüntülendi.

Zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen baba Hüseyin Ateş, kızı Asiye’nin uzun bir aradan sonra eski neşesini bulduğunu ifade ederken, anne Zeynep ise yaşadıkları zor süreçte devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek herkese teşekkür etti. Site bahçesinde yaşanan feci olayda ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye, yeni evindeki ilk gününde neşesi ile dikkat çekerken, kendisine hediye edilen tablet ve boyama seti ile oynadı.

"Asiye konuşuyor, oynuyor, eski neşesini buldu"

Yaşadıkları kötü olayın ardından devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen minik Asiye’nin babası Hüseyin Ateş, "Çok zor bir süreç yaşadık ama Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin çünkü bizi hiç yalnız bırakmadı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız herkes bizimle çok ilgilendi. Bize devletimizin yokluğunu hissettirmediler, Antalya’da da herkes yanımızda oldu ve elinden gelenin fazlasını yaptı. Asiye’nin şu an durumu iyi, bir buçuk ay sonra tekrardan gideceğiz. Yine operasyon gerekiyorsa operasyon olacak. Ömer hocamızın kontrolünden sonra belli olacak herşey. Allah razı olsun herkesten, Allah devletimize zeval vermesin. Asiye’nin şu an durumun güzel. Konuşuyor, oynuyor yani eski neşesini buldu. Ufak tefek yaraları da zamanla geçecek Allah’ın izniyle. Sağ olsun, Allah devletimize zeval vermesin, ev aldılar bize, Asiye’ye umut oldular tekrardan" dedi.

"Çok zor günler geçirdik ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı"

Bir anne olarak çok zor bir dönem geçirdiğini ve kızının tekrar sağlığına kavuşmasıyla biraz olsun rahatladığını söyleyen anne Zeynep Ateş ise "Bir anne olarak yaşanabilecek en kötü olaylardan birini yaşadım. Allah daha beterinden saklasın. Devletimiz bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize, Ömer Özkan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize olan ilgilerinin gerçekten tarifi yoktur. Kızım şu an çok iyi, önceki durumuna göre şu an çok güzel. Allah’a çok şükür, bu günleri gösterdi bize" diye konuştu.

Memleketindeki yeni evinde ilk gününü geçiren 4 yaşındaki Asiye ise neşesiyle dikkat çekerken, bazı yakınlarına takılmayı da ihmal etmedi.