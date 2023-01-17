Minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Nizamettin G. (40) yönetimindeki 10 AAC 640 plakalı minibüs, karayoluna aniden çıkış yapan Suriye uyruklu Mustafa Ubeydet (25) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Şiddetli şiddetiyle bisikletiyle 30 metre sürüklenen sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, minibüsün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.