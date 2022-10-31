Minibüsün altında metrelerce sürüklenen işçinin ölümü kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün çarpıp altında sürüklediği asfalt çalışması yapan işçi hayatını kaybetti. İşçinin sürüklenerek minibüsün altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Hasanpaşa Mahallesi’ne yolcu taşıyan Adnan T. (58) yönetimindeki 16 AHR 586 plakalı yolcu minibüsü, İnegöl girişinde asfaltlama yapan taşeron firmada yönlendirme işini yapan işçi Hakan Bulut’a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, altına aldığı işçiyi 20 metre sürükledi. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpıp üzerinden geçtiği görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.