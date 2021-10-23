Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan minibüs park halindeki otomobile çarparak istinat duvarında asılı kaldı. Bu sırada merdivenden yukarıya çıkan bir vatandaş minibüsü son anda fark ederek saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, 21 Ekim Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Çeltikçi Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahir B. yönetimindeki 09 AAN 013 plakalı minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 09 JE 498 otomobil ve 09 AEA 514 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan olmazken güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu ilginç bir detay ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan kaza görüntülerinde merdivenden çıkan bir vatandaş üzerine doğru gelen minibüsü fark edip kaçmaya çalışıyor. Son saniyede kurtulan vatandaş, kazada yara almadan kurtuluyor.