Minibüsün açık kapısından düşen kadın ağır yaralandı

Ordu’da, seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından yola düşen kadın ağır yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu kapısı açık bir şekilde ilerlediği öne sürülen Gökhan I. (37) idaresindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Özlem Y. (34) araç ani fren yapınca açık olan kapıdan yola düştü. Araç, kadının üzerinden geçerken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan kadını Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.