Minibüsten inen kişiye koşan küçük çocuğun ayağını otomobil ezdi

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy’de minibüsten inen kişiye gitmek için ailesinin elini bırakarak caddeye koşan çocuk ezilme tehlikesi geçirdi. Olası faciadan kıl payı dönülürken, küçük çocuğun ayağı ezildi. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Koca Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde minibüsten inen kişiye gitmek isteyen çocuk ailesinin elini bırakarak caddeye doğru koşmaya başladı. O esnada caddeden geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek ayağının üzerinden geçti. Olası faciadan kıl yapı dönülürken yaşananlar bir işyerinin güvelik kamerası tarafından anbean böyle görüntülendi.