banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

Minibüsten 3 tank kaçak akaryakıt çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı.

Asayiş 27.04.2021, 21:36
3
Minibüsten 3 tank kaçak akaryakıt çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Çorlu KOM ekiplerince kaçak akaryakıt yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kaçak akaryakıt üretimi yapan, satan şahıslar ve kurumlarla ilgili yapılan araştırmalarda, şüpheli bir minibüs tespit edildi.

Minibüse 3 tank akaryakıt sığdırmışlar

Minibüste yapılan aramalarda biter tonluk 3 tankın kaçak akaryakıt ile dolu olduğu tespit edildi. 3 ton kaçak akaryakıt IBC tanklarla muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?