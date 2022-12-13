Minibüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Osmaniye’de durdurulan yolcu minibüsünde poşet içinde ele geçirilen 1 kilo 18 gram metamfetaminin sahibi olduğu öne sürülen şüpheli M.A. tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs ile kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kimliği belirlenen şüphelinin, otogarda otobüsten inip minibüse bindiğini fark eden ekipler, aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan incelemede, minibüsün ön kısmında bulunan boşluktaki siyah poşet içerisinde 1 kilo 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Poşetin sahibi olduğu öğrenilen M.A. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.