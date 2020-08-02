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Minibüste maske tartışması kanlı bitti
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE MİNÜBÜSTE ÇIKAN MASKE TARTIŞMASINDA ALKOLLÜ YOLCU MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ BAŞINDA BIÇAKLADI. OLAY SONRASI HASTANEYE KALDIRILAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ AYAKTA TEDAVİ GÖREREK TABURCU OLDU.
Asayiş 02.08.2020, 19:34
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde minibüste çıkan maske tartışmasında alkollü olduğu iddia edilen yolcu, şoförü bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, alkollü bir grup genç Altınoluk Edremit hattında çalışan minibüse maske takmadan binmek istedi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü B.K. maske takmayan alkollü olduğu iddia edilen grubu araçtan indirmek istedi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi minibüs sürücüsünü çıkan tartışmada başından bıçakladı. Başından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ayakta tedavi gördü. Jandarma olaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek üzere çalışma başlattı.
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