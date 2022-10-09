Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar

Esenyurt’ta göçmen kaçakçıları ile minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Şüpheliler olay sonrası araçlarına binip kaçarken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 04.00 saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan bir grup şahıs, minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu kişileri sokağa bıraktı. Yaşanan anlaşmazlık sonucu göçmenler ile şüpheliler tartışmaya başladı. Yaşanan kavgada şüpheliler, göçmenleri ellerindeki kesici aletlerle saldırarak bıçakladı. Şahıslar aceleyle minibüslerine binerek kaçarken, kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler ise Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin konuşan bir vatandaş, "Saat 04.00 sıralarında iki araç buraya geldi. Şahısları tanımıyorum. Burada yabancı uyruklularla tartıştılar ve kavga ettiler. 3 kişiyi bıçakladılar. Daha sonra arabaya binerek gittiler. Polisler ve ambulans ekipleri geldi. Olayın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Bir mahalle sakini de, "Şahısların aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Birbirlerine girdiler ve birbirlerini bıçakladılar. Yabancı uyruklularmış. Polis ekipleri geldi. Kişiler kaçmış" ifadelerini kullandı.

Yaşanan kavga güvenlik kamerasında

Yaşanan kavga anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslarla birbirlerine girmesinin ardından şahısları bıçakladığı ve araca binerek kaçtığı görülüyor.