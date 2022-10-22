Minibüse arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada şehir içi minibüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir yönüne gitmekte olan Osman Y. (59) idaresindeki 35 FA 1954 plakalı otomobil, İzmir Ankara Karayolu Derbent Mahallesi girişinde aynı yönde önünde seyir halinde bulunan Halil K. idaresindeki 45 ZD 0914 plakalı şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Iraz K.(70) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Osman Y., Semiha Y. (70), Havva Y. (55) ile Iraz K. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.