Minibüs yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Samsun’da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes G. (37) idaresindeki 55 H 2469 plakalı bir pazarlama firmasına ait minibüs, Samsun-Amasya seferi yapan Muharrem A. (63) yönetimindeki 05 AK 642 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otobüs trafik bilgilendirme tabelasına çarptı ve devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Enes G., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.