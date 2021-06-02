Minibüs yan yattı, düzensiz göçmenler mahalleye dağıldı

Van’ın Saray ilçesinde güvenlik güçleri tarafından takip edilen ve düzensiz göçmen taşıyan minibüs kontrolden çıkarak yan yatınca, kaçan yabancı uyruklu şahıslar jandarma tarafından tek tek yakalandı.

Sınırdan kaçak geçiş yapan ve organizatör tarafından 65 KA 034 plakalı minibüse alınan yaklaşık 40 düzensiz göçmen, batıya gitme hayaliyle yola çıktı. Bir süre sonra jandarma ekiplerinin uygulamasına takılan ve ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçak düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, Bakışık Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada yara almayan ve jandarma ekiplerine yakalanmak istemedikleri için minibüsten çıkarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler, jandarma ekipleri tarafından tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler jandarma merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.