Minibüs, traktöre çarptı: 1 yaralı
ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE MİNİBÜS TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE TRAKTÖRDEN DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI.
Çorum’un Osmancık ilçesinde minibüs traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden düşen sürücü yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Osmancık’tan Tepeyolaltı köyüne seyir halinde olan Satılmış Ünlü (68) yönetimindeki 19 HN 637 plakalı traktöre köy yoluna dönmeye çalıştığı sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan Murat Balık yönetimindeki 09 DE 375 plakalı Volkswagen Transporter minibüs arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Satılmış Ünlü, traktörden üzerinden düşerek yaralandı. Sürücüsüz kalan traktör yol üzerinde yaklaşık 150 metre gittikten sonra şarampole devrilerek durdu.
“Traktör anide şerit değiştirdi, frene bastım ama kurtaramadım”
Minibüs sürücüsü Murat Balık, traktörün aniden şerit değiştirdiğini belirterek, “Sol şeritten geliyordum. Mesafem 150-200 metre falan vardı. Sağ taraftaki traktör direk sol şeride girdi. Fren yaptım ama kurtaramadım” dedi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü tedavi altına alınırken, minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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