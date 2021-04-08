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Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 08.04.2021, 00:38
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Minibüs tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Konya’nın Ereğli ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde, Adana Konya Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sarıot’un kullandığı 42 DPJ 64 plakalı Volkswagen marka minibüs, R.S. idaresindeki 49 AAB 890 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan minibüs sürücüsü Ömer Sarıot olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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