Minibüs takla attı: 6 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs 2 defa takla atarken, kazada 6 kişi yaralandı. Kaza görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kez takla attı. Kazada minibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Minibüs çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, 6 kişinin yaralandığı minibüs kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Minibüsün yoldan çıkarak, 2 defa takla atması güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi