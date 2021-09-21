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Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Asayiş 21.09.2021, 00:31
Minibüs takla atıp karşı şeride geçti; 5 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Harun Yıldırım yönetimindeki 35 AND 443 plakalı minibüs, İzmir-Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında minibüs içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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