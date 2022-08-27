banner591

banner528

banner590

banner547

Son Dakika

Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu.

Asayiş 27.08.2022, 21:20
Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı Wolksvogen marka minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı. Kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Fenerbahçe 3 7
3. Başakşehir 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Adana Demirspor 3 6
6. Giresunspor 3 6
7. Galatasaray 3 6
8. Antalyaspor 4 6
9. Trabzonspor 3 6
10. Konyaspor 3 5
11. Alanyaspor 3 5
12. Kayserispor 3 3
13. Karagümrük 3 3
14. Sivasspor 3 2
15. Ümraniye 3 1
16. Ankaragücü 3 1
17. Hatayspor 2 0
18. İstanbulspor 3 0
19. Kasımpaşa 3 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Bodrumspor 2 6
4. Gençlerbirliği 2 4
5. Göztepe 2 4
6. Pendikspor 2 4
7. Bandırmaspor 1 3
8. Sakaryaspor 2 3
9. Manisa Futbol Kulübü 2 3
10. Boluspor 2 3
11. Adanaspor 2 2
12. Rizespor 2 2
13. Erzurumspor 3 2
14. Altınordu 2 1
15. Denizlispor 3 1
16. Keçiörengücü 2 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 2 0
Takımlar O P
1. M.City 4 10
2. Brighton 4 10
3. Arsenal 4 10
4. Tottenham 3 7
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. M. United 4 6
8. Liverpool 4 5
9. Brentford 4 5
10. Newcastle 3 5
11. Fulham 4 6
12. Nottingham Forest 3 4
13. Crystal Palace 4 4
14. Southampton 4 4
15. Aston Villa 3 3
16. Bournemouth 4 3
17. Everton 4 2
18. Wolverhampton Wanderers 3 1
19. Leicester City 4 1
20. West Ham United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 9
2. Villarreal 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Osasuna 3 6
5. Real Sociedad 3 6
6. Barcelona 2 4
7. Rayo Vallecano 2 4
8. Athletic Bilbao 2 4
9. Celta Vigo 3 4
10. Atletico Madrid 2 3
11. Girona 3 3
12. Valencia 2 3
13. Almeria 2 1
14. Sevilla 2 1
15. Mallorca 2 1
16. Espanyol 2 1
17. Real Valladolid 2 1
18. Elche 3 1
19. Cadiz 2 0
20. Getafe 2 0
26
açık