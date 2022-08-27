Son Dakika
Galatasaray: “Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C’ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football
Minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu
Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu.
Asayiş 27.08.2022, 21:20
Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün sürüye çarpması sonucu 40 koyun telef oldu.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı Wolksvogen marka minibüs, koyun sürüsüne çarpıttı. Kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Bodrumspor
|2
|6
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|10. Boluspor
|2
|3
|11. Adanaspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Erzurumspor
|3
|2
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|10
|2. Brighton
|4
|10
|3. Arsenal
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|6
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Rayo Vallecano
|2
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Celta Vigo
|3
|4
|10. Atletico Madrid
|2
|3
|11. Girona
|3
|3
|12. Valencia
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
26
açık
Sayfalar Tümü