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Minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi
MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ
Asayiş 18.10.2020, 16:40
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan kamyon, hızlı bir şekilde geriye doğru geldi. Kameralara yansıyan kazada, minibüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.
Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Çamlıbel Sitesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait hafriyat yüklü kamyonun freni boşalınca önce site duvarını yıktı. Hızını alamayan kamyon, daha sonra ağaca çarpıp bir evin balkonuna girdi. Şehiriçi dolmuşu şoförü, kamyonun hızlı bir şekilde geriye doğru geldiğini görünce sağa sola manevra yaparak kamyonun kendisine çarpmasını önledi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen kazada minibüs şoförünün dikkati sosyal medyada takdir gördü.
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