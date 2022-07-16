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Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü

İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 16.07.2022, 13:49
Minibüs şoförü yaya yolunu kapatıp, kadınların üzerine aracı sürdü

İstanbul’da yaya geçidini kapatan minibüs şoförü, kendisini uyaran iki kadının üzerin aracı sürdü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çarşamba günü saat 10.30’da Esenler Çinçindere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında bekleyen minibüs şoförü Sedat Arde, minibüsle yaya geçidini kapattı. Elif A. ile Nisa S., minibüs şoförü Sedat Arde’yi uyardı. Bunun üzerine minibüs şoförü ile Elif A. ve Nisa S. arasında tartışma çıktı. Elif A. ve Nisa S. yolun karşına geçmek isterken, şoför minibüsü üzerlerine sürdü. Çevredeki vatandaşlar şoföre tepki gösterdi. 2 kadın polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şoförü gözaltına aldı.

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