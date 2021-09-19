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Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı

Gaziosmanpaşa-Şirindere hattında çalışan iki minibüs şoförü, Sultangazi’de yolcu alma meselesi yüzünden kavgaya etti. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 19.09.2021, 14:31
Minibüs şoförleri kavga etti, yol trafiğe kapandı

Gaziosmanpaşa-Şirindere hattında çalışan iki minibüs şoförü, Sultangazi’de yolcu alma meselesi yüzünden kavgaya etti. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, bugün saat 13.45 sularında Gaziosmanpaşa-Arnavutköy Şirindere seferini yapan bir yolcu minibüsünde meydana geldi. İddiaya göre iki minibüs şoförü yolcu alma meselesi yüzünden yolda tartışmaya başladı. Tartışan şoförler bir süre sonra yolun ortasında durarak kavga etmeye başladı. Şoförlerin kavgası minibüste bulunan diğer yolcular tarafından görüntülendi.

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