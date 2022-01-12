Minibüs şarampole devrildi, öğrenciler burnu bile kanamadan kurtuldu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi şarampole devrildi. Kazada, serviste bulunan öğrenciler burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gebeş köyünden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Arif Kızakçı idaresindeki 31 JA 473 plakalı öğrenci servisi, yağış sebebiyle tarladan yola akan çamur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüste bulunan 7 öğrenci, güvenli bir şekilde farklı araçlarla okullarına götürüldü.

Kazanın ardından Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı ve incelemelerde bulundu.

Öğrenci servisi şoförü Arif Kızakçı, yola kayan toprak sebebi ile kaza yaptığını belirterek, “Yolda toprak birikintisi vardı. Yağış nedeniyle toprak sulanmış. Bende o sırada aracın hakimiyetini kaybettim. Gidecek bir yerim kalmadı. Öğrencilerin hepsinde emniyet kemeri takılıydı. Hiçbirinde şükürler olsun sıkıntı yok. Buraya toprak doldurmuşlar, malzemede yağmur yağınca etrafa yayılmış ve yol kayganlaşmış. Doldurma yaptıkları toprağın yerinden almışlar ama tam olarak bulunduğu alanı temizlememişler. Araç bu yüzden kaydı” dedi.