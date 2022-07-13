Minibüs otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Samsun’da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle İlkadım Bulvarı ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin D. idaresindeki 55 DP 154 plakalı minibüs yolun karşısına geçmekte olan Turgay K. yönetimindeki 35 BBZ 449 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Turgay K. (32) ile yanında bulunan Suat B. (29) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.