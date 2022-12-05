Minibüs otobüse arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

Karabük Safranbolu çevre yolu mevkiinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü önünde seyreden şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Hakan Özdemir idaresindeki 78 M 0146 plakalı yolcu minibüsünün önünde seyreden Şafak Dedeçam idaresindeki 78 M 958 plakalı otobüse arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Özel Medical Hastanesi ve kalbi Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.