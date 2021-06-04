Minibüs, Karayolları bakım aracına ve işçilere çarptı: 4 yaralı

Kütahya’da minibüs ile Karayolları yol bakım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 43 YB 721 plakalı minibüs, park halindeki Celal Demirhan’ın bulunduğu Karayollarına ait 06 DS 6133 plakalı yol bakım aracına ve yolda çalışma yapan işçilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol bakım aracı 8 metrelik şarampole devrilirken, minibüs sürücüsü Ramazan K. ve yol bakım işçileri İsa Küpeli, Süleyman Bayburt ve aracın sürücüsü Celal Demirhan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.