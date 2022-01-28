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Minibüs kamyona çarptı: 2 yaralı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yolda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada bir yaralıyı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Asayiş 28.01.2022, 11:28
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yolda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada bir yaralıyı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Salih Dursun idaresindeki 44 J 7773 plakalı Volkswagen marka yolcu taşıyan minibüs, önünde giden Ahmet Karabaş’ın kullandığı 47 PH 478 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarptı. Yolda buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada bir yaralıyı sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı.
Kazada, minibüsteki yolculardan Mehmet Demirkaya ve Münevver Fırat yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesine 112 ambulanslarıyla götürüldü.
Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.