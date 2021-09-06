Minibüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, traktörle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu’nun 1.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 42 BVH 77 plakalı minibüs Şarkikaraağaç yönüne seyir halinde iken karşı yönden gelen R.H. idaresindeki plakasız traktörle çarpıştı. Kazada, minibüs traktörün yerinden kopan sağ ön lastiğini altına alarak girdiği arazide durabildi. Kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle savrularak yola düşen traktör sürücüsü R.H. ve eşi Ş.H. ile minibüs sürücüsü A.A. ve araçta yolcu olarak bulunan Z.Y. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan R.H. ve Ş.H acil serviste yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikelerinin bulunması sebebiyle Konya’ya nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.