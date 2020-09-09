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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE BİR MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA SEMRA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 09.09.2020, 20:32
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SCL 40 plakalı minibüs ile 34 FT 4172 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilde sıkışan Semra Önder (56), olay yerine gelen acil müdahale ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Önder, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Otomobilin kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği kaydedilen kaza sonrasında trafik kısa süreli durdurulurken, araçların kaldırılmasının ardından da trafik normal seyrine devam etti.
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