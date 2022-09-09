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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 26 yaralı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.
Asayiş 09.09.2022, 20:09
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 26 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFT 117 plakalı minibüs ile 34 GS 5101 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 26 kişi yaralandı. Yaralılar Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün Samsun’daki hastanelere sevk edildiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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