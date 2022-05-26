banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Kayseri’de kupa coşkusu
Kayseri’de kupa coşkusu
Shireen Abu Akleh’nin kasten vurulmuş!
Shireen Abu Akleh’nin kasten vurulmuş!
Amasyalı Yavuz’un projesine ABD’de iki ödül
Amasyalı Yavuz’un projesine ABD’de iki ödül
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nu ağırladı

Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 26.05.2022, 22:10
Minibüs ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan H.T. (53) yönetimindeki 63 F 2372 plakalı minibüs ile N.Ç.’nin (21) kullandığı 44 ACY plakalı kamyonet ışıklı kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada her 2 araç sürücüsü ile minibüste yolcu konumunda bulunan H.A. (45) ve Y.Y. (31) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
22°
hafif yağmur