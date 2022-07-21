Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir minibüs duvara çarptı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Rehber Sokak’ta Talatpaşa Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ali Rıza E. (64) sevk ve idaresindeki şehir içi minibüsü, hemzemin geçidi geçtikten sonra virajı alamayarak önce şeridinden çıktı, ardından duvara çarptı. Kazadan bir saat sonra Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne ağrı ve burkulma şikâyetleriyle Nur K., Hatice K. ve Nuran S. adlı yolcular ile minibüs sürücüsü Ali Rıza E. başvurdu. Hafif yaralı olan vatandaşlar ayakta tedavi edildi.

Diğer taraftan, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.