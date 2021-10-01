Mindulle Tayfunu Japonya’da etki göstermeye başladı

Japonya’da etkisini göstermeye başlayan Mindulle Tayfunu ulaşımı aksattı. Bazı tren seferleri askıya alınırken, 120 uçuş iptal edildi.

Japonya’nın geniş kesimlerinde bugün itibariyle etki göstermeye başlayan Mindulle Tayfunu, hayatı olumsuz etkiledi. Izu Adaları’nın bazı bölgelerinde hızı 216 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar ve yağmura yol açan tayfun nedeniyle denizlerde dalga yüksekliğinin ada çevresinde 11 metre, Kanto bölgesinde 9 metre ve Ogasawara Adaları çevresinde ise 8 metreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tayfunun yarın sabah saatlerine kadar şiddetli rüzgar, yağış, yüksek dalgalar ile sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Yerel otoriteler ise riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Hayatı olumsuz etkiledi

Tayfun, Japonya’nın bazı bölgelerinde ulaşımı da aksattı. Chiba ve İbaraki eyaletlerinde bazı tren seferleri geçici olarak askıya alınırken, en az 120 uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.