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Minareye düşen yıldırım, camide hasar oluşturdu
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düşmesi sonucu minarede hasara, alev alan elektrik kabloları küçük çaplı yangına neden oldu.
Asayiş 15.01.2021, 00:30
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım düşmesi sonucu minarede hasara, alev alan elektrik kabloları küçük çaplı yangına neden oldu.
Kuzuculu mahallesinde bulunan Ulaşlı cami minaresine gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım elektrik panosunda ve içeride bulunan klimada yangın çıkmasına neden oldu. Çıkan yangın Hatay Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Yıldırım, minarede, çıkan yangın nedeniyle cami içerisinde hasara neden oldu.
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