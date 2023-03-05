Minare öksüz kaldı

Kahramanmaraş depremlerinde en büyük hasarı camiler ve minareleri görürken, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan ve standart yükseklikteki bir minare ise tek başına ayakta kaldı.

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde özellikle fay hattında ve yakın çevresinde bulunan cami ile minarelerin neredeyse tamamı yıkılırken, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Tüllüce Mahallesi’nde bulunan ve yüksekliği standartlara uygun minare tek başına ayakta kaldı. Hiç hasar almayan minarenin yanındaki cami de depremlerde aldığı ağır hasar nedeniyle ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ağır hasarlı caminin de yıkılmasının ardından öksüz kalan minare, mahallenin de sembolü oldu.

Depremi en yakından hisseden ve yapıların yarısına yakını yıkılan Tüllüce Mahallesi’nin Muhtarı İbrahim Çeneci, dehşet anını şöyle anlattı:

"Deprem gününü anlamayız kelimelerle anlatmak mümkün değildir. Deprem anında alttan bir gürültü birde o gürültüye uyandık ve uyandığımızda ayakta duramıyorduk. Uyandığımızda kıyafet dolabı, TV ünitesi üzerimize yığıldı. Biz dışarıya kaçmak isterken ikinci deprem ise bizi salonda yakaladı" diye konuştu.

Muhtar Çeneci, Tüllüce Mahallesi camisinin depremde büyük hasar görmesine rağmen minaresinin hiç bir hasar almadığını belirterek "Cami kullanılamaz bir durumdaydı. Caminin kolonları ve duvarları patlamıştı. Aşırı derece tehlike arz ediyordu” Hasar tespiti için ekipler geldi, yıkım kararı vardı ve yıkılması gerekiyordu, o yüzden yıktık. Minaremiz halen ayakta duruyor. Minaremiz demirden tabandan en üstüne kadar demirden çıkmadır. Caminin kolonları ve duvarları patlamıştı. Aşırı derece tehlike arz ediyordu” diye konuştu.