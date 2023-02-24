Mimarlar Odası davasında karar açıklandı

Terör örgütü PKK’ya müzahir yayın organlarından JIN TV muhabirine ödül veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesine, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın bugünkü duruşmasında karar açıklandı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile Yönetim Kurulu üyeleri Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak, Ünal Kara ve avukatları katıldı.

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve dönemin 6 Yönetim Kurulu üyesinin kendilerine isnat edilen "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

"Anayasa’dan aldığımız güçle kamu görevimizi yapmaya devam edeceğiz"

Bugün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme başkanı kararı öncesi tutuksuz sanıklardan son sözünü sordu. Diğer sanıklar beraatini talep ederken, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Kamu görevimizi yerine getiriyoruz. Anayasa’dan aldığımız güçle kamu görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Gazetecinin neyle ilişkili olduğuna bakmıyoruz. Biz istihbarat örgütü değil, kamu örgütüyüz. Ben özel bir üniversitede hocayım, öğrencilerime notlarını verirken çok düşünüyorum. Bazen sınıfta bırakacaklarım oluyor. Ben onu bırakırsam ailesi okulun ücretini ödeyemeyeceklerini söylüyorlar. Bu ülkede yoksul çocuklarında eğitim görmeye, okumaya ihtiyaçları var. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme başkanı sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklamak üzere duruşmaya 1 saat ara verdi. Aranın ardından, sanıklardan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yönetim kurulu üyeleri Ece Yoltay, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan Tuğba Arslan Konak ve Mustafa Özgür Bayramoğlu beraat etti. Sanık Ünal Kara hakkında herhangi bir karar açıklamayan mahkeme, hapis cezası verilen sanıkların hakkındaki hükmü erteledi.

Verilen kararın ardından duruşma salonunda bulunan izleyicilerden tepki geldi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesince 29 Eylül 2021’de "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" töreninde, PKK’nın ideolojisi ve amaçları doğrultusunda Avrupa’da yayın yapan JIN TV ve programcısı Güler Yıldız Bastion’a "Uluslararası Televizyon Haberciliği" alanında ödül verildi. Bunun üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulunun 7 üyesi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açılmıştı.