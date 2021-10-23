banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece karanlığında izlediği ve adeta gölgeyi andıran kamera kayıtlarını takip ederek milyonluk vurgunun şüphelilerine ulaştı.

Asayiş 23.10.2021, 12:26
Milyonluk vurgun yaptılar, eğlence mekanında yakayı ele verdiler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gece karanlığında izlediği ve adeta gölgeyi andıran kamera kayıtlarını takip ederek milyonluk vurgunun şüphelilerine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Ekim gecesi Kırşehir’de yaşandı. Şüpheli, H.H.İ., Yusuf Aslan’a ait ikamete girerek çelik kasayı patlattı. Çelik kasa içerisinden şüpheli H.H.İ., 55 adet burma bilezik, 120 adet çeyrek, 20 bin Euro, 6 tane reşat altın, 3 tane altın takı seti ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın gerçekleştirildiğinde kullanılan aracı kamera kayıtlarından tespit etti. Aracın ruhsat sahibi S.O.’ya Antalya’da ulaşan polis, H.H.İ’yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Aynı günün akşamında Ankara’da eğlence mekanında yakalanan H.H.İ, savcılıkta verdiği ifadede olayı tek başına gerçekleştirdiğini kabul etti.

H.H.İ., Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2