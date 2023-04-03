Milyonluk villadan AFAD çadırına

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 5 yıl önce aldıkları milyonluk villaları Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Mehmet ve Sevgi Kubat çifti, AFAD tarafından verilen çadırda yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve 5 yıl önce kredi çekerek aldıkları villaları depremde hasar gören Mehmet ve Sevgi Kubat çifti, evlerinin bahçesine kurdukları çadırda yaşıyor. İki depremi de Doğanşehir’de yaşayan Kubat çifti, yetkiler tarafından incelenen villanın orta hasarlı olarak tespit edildiğini belirterek deprem sonrası devletin her an yanlarında olduğunu söyledi.

“Villamız var sanıyorduk”

Bölgedeki 65’e yakın villanın depremlerde hasar aldığını belirten Mehmet Kubat, “Orman muhafaza memurluğundan emekli olduktan sonra bu villayı aldım. Kahramanmaraş merkezli depremlerde evimiz harap oldu. Allah devletimizden milletimizden razı olsun bize çadır verdi. Biz villamız var sanıyorduk, sanıyormuşuz bizim değilmiş harap oldu. Buna şükür canımız sağ. İlk depreme çocuklarla evde yakalandık. Çok şükür hiç birine bir şey olmadı. Devletimiz ve milletimiz fazlasıyla yardım yaptı. Doğanşehir’e gelen yardım, Malatya’ya yeterdi. Biz devletimizden milletimizden razıyız. Bölgedeki villalar deprem öncesi 3 ila 4 milyon aralığında satılıyordu şuan hepsi oturulmaz durumda bundan dolayı çadırda yaşıyoruz” dedi.

“Çadırda hayat çok zor“

35 yıllık emeklerinin bir anda gittiğini aktaran Sevgi Kubat ise “İlk depremde uyanıktım. Bir sallantı ile sarsıldık. Çocuk ve torunlarımız bizdeydi. Kendimizi dışarı attık. Daha sonra Sürgü Mahallesi’ne gittik. Orada da ikinci depreme yakalandık. 35 yıllık emeğimiz evimizin hali bu. Çadırda hayat çok zor. Tencerede su ısıtmak, lavabo yok, anlatmak çok zor“ diye konuştu.