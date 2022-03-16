banner528

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu

Büyükçekmece’de milyonluk villaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya getiren Folkart firmasına ait inşaat çalışmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına karar verildi. Kararı olumlu karşılayan site sakinleri, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi. Villaların son durumu drone ile görüntülendi.

Asayiş 16.03.2022, 15:38
Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu

Büyükçekmece’de milyonluk villaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya getiren Folkart firmasına ait inşaat çalışmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına karar verildi. Kararı olumlu karşılayan site sakinleri, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi. Villaların son durumu drone ile görüntülendi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan özel bir sitenin içerisindeki değeri 15 milyon TL olan villalar, yan tarafında yapılan inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve site yönetimi verilen zararın karşılanması için işlem başlatarak konu mahkemeye taşınmıştı. 6 evin zarar görmesine, bahçelerinde büyük yarıkların oluşmasına sebep olan ve evlerin yıkılma tehlikesi olmasına rağmen devam eden inşaat, mahkeme kararıyla durduruldu.

"Evimizde güvenli bir şekilde oturamıyoruz.”

Yapılan inşaattan dolayı evinin bahçesinde büyük yarıklar meydana gelen site sakini Ebubekir Ünsalan “Yan tarafımızda yapılan inşaattan dolayı evlerimizin istinat duvarı ve bahçelerimizde çökmeler oldu. Evlerimizde ciddi zararlar meydana geldi bu yüzden evimizde güvenli bir şekilde oturamıyoruz. Sürekli tedirginiz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. İnşaat firması duyarsız kaldı. Biz de mahkemeye başvurduk. Duvarların dibinde yapılan kazılar sonucunda büyük çökmeler oluştu. Benim yan komşularımın evleri daha kötü durumda. Burada ciddi can kaybı riski de var. Çünkü çocuklar bahçelere çıkıyor ve bahçelerde büyük yarıklar var her an her şey olabilir. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini ve zararımızın tazmin edilmesini istiyoruz” dedi.

"İnşaat firması bize hiçbir şekilde olumlu cevap vermedi”

İstinat duvarları yıkılan ve evlerin bahçelerinin zarar gördüğü sitenin müdürü Murat Şahin ise “Sitemizin istinat duvarı yıkıldı, evlerin bahçeleri ve havuzları zarar gördü, bunların sebebi yan tarafta yapılan inşaat. Bunların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını defalarca söyledik. İnşaat firması bize hiçbir şekilde olumlu bir cevap vermedi. Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme kararı ile inşaat çalışmalarının durdurulması kararını verdi. Biz bunu gerekli merciilere bildirdik. Biz bu işin en kısa zamanda çözüme ulaşmasını istiyoruz. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz, Burada 6 tane villa çok büyük zarar gördü ve her gün on santim de kayıyor. 6 evde de can ve mal tehlikesinden dolayı kimse oturamıyor. Bu inşaat şirketi numune evini yaparken evinin çökmemesi için zaten ‘Fore kazık’ sistemi ile başladılar ve başta bu şekilde devam edeceklerini söylediler. Eğer bu sistem inşaat alanının tümünde yapılsaydı biz bu sorunla karşılaşmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19