Milyonlarca kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi

Adana polisi gümrük kaçağı 10 milyon 585 bin adet makaron, 12 milyon 662 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli araçları durdurdu. Ekipler, adres ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 585 bin adet makaron, 12 milyon 662 bin adet kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.