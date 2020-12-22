Milyonlarca genç kızı İslam'a kazandırmış!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

"BİZİM ANLATTIĞIMIZ İSLAM HERKESİN SEVECEĞİ İSLAM"

Mütalaaya karşı savunma yapan Adnan Oktar, "İslam ahlakının ahlakın hası olduğunu, ahlakını İslam’a göre savunduğunu" söyleyerek “Lüks ve zenginlik tebliğ metodudur çünkü Müslümanları fakir, zavallı görürler ama bizim anlattığımız İslam herkesin seveceği İslam.

"CİNSEL BİR İLİŞKİ VARSA.."

Cinsellikle ilgili ithamlar o kadar belli ki. Cinsel bir ilişki varsa tespit edilir, benim elim başka birinin eline değse hemen anlaşılır. Nefesim bile üstüne gitse genetikten anlaşılır. Bunlar çizgi romanla, hikayeyle olmaz, bilimle olur. Böyle tespitler yapılmamış, şehir masalı.” dedi.

"ARKADAŞLARIMIN HEPSİ ZENGİN"

Örgütün hiyerarşik yapısı olduğuyla ilgili iddialarla ilgili konuşan Oktar, “Benim vaktim yok, niye böyle bir şeyle uğraşayım. Böyle bir şeyi kimse yapmaz demiyorum ama ben yapmam. Böyle bir şeyi yapacağıma eğlenirim, hiç karışmam böyle şeylere. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın da hepsi zengin, bu paralarla ilgili iddialar yalan. Kara para ak parayla işimiz olmaz.” diye konuştu.

2053'TE MEHDİ GELECEK

Mehdi olmadığını ama Mehdi’nin beklendiğini söyleyen Oktar, “Mehdi çıkacak 2053 gibi falan, Allah’ın izniyle bu konu tamamlanacak. Benim böyle bir iddiam yok. Arkadaşlarım da zaten böyle bir şeye inanmazlar çok zeki kişiler.” dedi.

İSRAİL'E CASUSLUK YAPIYOR İDDİASI

Oktar, üzerine isnat edilen casusluk suçlamasıyla ilgili olarak şöyle dedi: “İsrail’le niye görüştük çünkü İslam aleminin en geçindiği yerdir. Ben şöyle düşünürüm Musevilerin beklediği kişi ile Müslümanların beklediği kişi aynıdır. İslam Birliği kurulduğunda siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılarak, siyonizme katılmış olacak. Böylece bu büyük fitneyi kökünden çözecek bir açıklama yaptım ve İsrail de bunu kabul etti. Dolayısıyla Siyonizm İslam Alemi’nin birliğidir. Varsa yanlış bir yorum düzeltin ama yanlış olduğunu düşünmüyorum. Vatikan’la da konuştum. İsrail’den yaşlı din adamları geldi, onlara anlattım konuyu çok makul gördüler, takdir ettiler. Sevgiye yönelik olduğu için”

DEKOLTEYLE MİNİ ETEKLE NAMAZ

Hiç kimsenin kıyafetine karışmadığını öne süren Oktar, “Benim bine yakın kız arkadaşım var. Kimsenin kıyafetine karışmam. Ben dekolteyi savunmasaydım gençlerde ayaklanma oluyor, o zaman sözüm geçmez. Genç kızlara dedim ki dekolteli, mini etekli olanlar da namaz kılabilir. Milyonlarca genç kızı, kadını İslam’a kazandırmış oldum. Bizim amacımız çok iyi niyetliydi. İslam’la dekolte çatışmaz, siz kafir değilsiniz mesajını vermekti amaç.” dedi.