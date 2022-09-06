Milyon dolar değerindeki hırsızlık zanlısı yakalandı

Üsküdar’da toplam değerleri milyon dolarları bulan 9 adet saat, 6 karat tek taş yüzük, 5 taş pırlanta yüzük, 6-7 adet gümüş vazo çalan şüpheli yakalandı. Şahsın adresten iki bavulla çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22.08.2022 günü Üsküdar Kısıklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eve giren hırsız içeride bulunan maddi değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, toplam değeri 80 bin dolar olan 6 karat tek taş yüzük, toplam değeri 10 bin dolar olan 5 taş pırlanta yüzük, 1 milyon TL değerindeki 6-7 adet gümüş vazo, 2 adet telefon, 1 adet İPhone marka cep telefonu çalarak kaçtı. Evine hırsız girdiğini anlayan O.C. isimli şahıs polis ekiplerine ihbarda buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede bulunana güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Eşkal bilgileri tespit edilen Şüpheli Hakan A. 1 Eylül’de yakalandı. Yapılan ev ve işyeri aramalarında 7 adet kol saati, çeşitli gümüş vazolar ve 1970 basımı banknot para ele geçirildi. 19 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan A. 2 Eylül günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin evden çıkış anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahısın elinde iki bavulla park halinde bulunan aracın yanına gidip bagaja koyduğu görülüyor.