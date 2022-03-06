Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."
Asayiş 06.03.2022, 12:16
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi."