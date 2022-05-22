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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: "Ülkemizde bugüne kadar ’maymun çiçeği’ vakası görülmemiştir."
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Asayiş 22.05.2022, 10:21
Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."