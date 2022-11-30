Milli Savunma Bakanlığı: “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu. Uzm. Çvş. Nedim Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir”